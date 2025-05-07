NKÜ Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ‘TR21 Trakya bölgesinde iklim değişimine uyum için nötr arazi bozulumu (İklim Trak) projesi’ kapsamında Edirne’nin Keşan ilçesinde bir otelde düzenlenen çiftçilere yönelik eğitim toplantısına katıldı.

'AÇLIK KRİZİ GİDEREK ARTIYOR'

Prof. Dr. Fatih Konukcu, ulusal iklim krizinden bahsederek, "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim krizini şöyle tanımlıyor, ‘Küresel ısınma dönemi sona erdi, küresel kaynama dönemi geldi’ Dünyanın en ciddi problemi açlık. Peki nereden biliyoruz dünyanın en büyük probleminin açlık olduğunu? Çünkü yılda 9 milyon insan açlıktan ölüyor. Birçoğu da çocuk. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 2015 yılından, 2030 yılına kadar gerçekleştirmek üzere 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi koydu. Birincisi açlığın önlenmesi, ikincisi yoksulluğun. Ama maalesef gelişmeler gösteriyor ki bu kısa sürede çözüme ulaşmayacak. Açlık krizi giderek artıyor. Açlık krizinin 4 tane ana nedeni var. En büyük nedeni tabi ki çatışmalar. Fakat iklim krizi de en büyük nedenlerden bir tanesi" diye konuştu.