Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule sınır Kapısı’na gelen yolcu otobüsünü, şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk etti. Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik köpek Jeff ile yapılan kontrol yapıldı. Jeff'in tepki verdiği yer arandı. Demir keskiler kullanılarak açılan zula tabir edilen gizli bölmede 93 palet halinde 87 kilo 752 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 otobüs sürücüsü ile 1 muavin gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)