8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, Dostluğun Sesi Korosu ,Türk ezgilerinden dünyanın değişik yörelerinin halk ezgilerinden oluşan bir repertuar seslendirecek. Koroya Elvan Alpağut Uluçınar piyano eşliği yapacak.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Dostluğun Sesi Korosu Şef Zuhal Kaynar yönetiminde Ocak 2016 ‘da başladığı çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli meslek ve yaş gruplarından kadınlardan oluşan koro Türk ezgilerinden dünyanın değişik bölgelerinden halk ezgilerine, protest şarkılardan kadın şarkılarına 50-60’ların film müziklerinden bugünlere, uzanan bir repertuara sahip.

Dokuz yıllık sürede ülke genelinde özel konserler ve festivallerin yanında sosyal ve kültürel içerikli birçok etkinliğe konserleriyle katkıda bulunan Dostluğun Sesi Korosu bu anlamda, Türk- Amerikan Derneği, Türk-Çin Kadın Dernekleri, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği, Dil Derneği gibi dernekler yararına konserler vermiş Uçan süpürge Film Festivali Açılışını gerçekleştirmiştir.