HABER : A.ABBAS SATIR

Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Av. Ahmet Yazıcı, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak 8. Olağan Ankara Kongresi öncesinde, Beştepe’deki TBMM Sosyal Tesislerinde Ankaralı gazetecilerle sabah kahvaltısında buluştu.

İl Başkanı Av. Ahmet Yazıcı, Saadet Partisi’nin geliştirdiği i” Yeni Nesil Siyaset” projesini anlattı.

22 yıldır iktidarda bulunan Ak Parti'nin Türk siyasetinde kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve ayrıştırıcı siyasi anlayışının özellikle geleceğimiz olan gençler üzerinde çok büyük bir tesir bıraktığını ve yarınlarına kaygı ile bakmasına yol açarak siyaset ve siyasetçilerden nefret ederek A politik hale getirdiğini söyleyen Ahmet yazıcı “İşte Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın 'Yeni Nesil Siyaset' anlayışı gençliğin içerisine düştüğü bu durumdan kurtaracak ve yarınlara tekrar umut ile bakacak bir reçeteyi içeriyor.“ dedi

'Yeni Nesil Siyaset' anlayışının susturulan, baskı altına alınan konuşamama problemini ortadan kaldırarak her kesimin fikrini ifade etme özgürlüğünü içeren bir anlayışı içerdiğini vurgulayan Ahmet Yazıcı şunları söyledi ;

“YENİDEN KONUŞAN TÜRKİYE”

“Türkiye'nin günlük kısır döngü ve polemiklerle geçirecek vakti yok ve süratle kutuplaştırıcı ve ötekileştirici siyasi anlayışından kurtulması gerekiyor. Zira bu siyasi anlayış genci, ihtiyarı, kadını, erkeği, ülkenin tüm katmanlarına zarar veriyor ve Türk siyasetinin yeniden saygınlığını kazanması gerekiyor. Bunun yolu da Türkiye'nin konuşamama problemi ve sindirme politikasından kurtularak demokrasinin olmazsa olmazı olan "Konuşan Türkiye" anlayışını yeniden tesis etmekten geçer.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

Saadet Partisi adalet ekseninde hukukun üstün olduğu bir Türkiye ve Adalet sistemine kaybolan güveni yeniden tesis etmeyi, yargı bağımsızlığını tam anlamıyla gerçekleştirmeyi kendisine misyon edinmiş bir partidir. “Halka hizmet Hakk’a hizmettir!” anlayışını benimseyen partimizin yegane amacı kendine ve çevresine menfaat temin etmek değil, halka hizmet etmektir.

Yaptığı hizmetleri kendi çevresine rant sağlama aracına dönüştüren ve bunu meşrulaştıran siyaset anlayışını ise şiddetle reddediyoruz. Hak yemeden ve yedirmeden millete hizmet edilebileceğine inanıyoruz. SAADET Partisi olarak hizmette eşitliği, adaleti ve kaliteyi esas alan bir Türkiye’yi TAAHHÜT ediyoruz.



KAVGACI SİYASET ANLAYIŞI

Türkiye'yi 23 yıldır yöneten kavgacı, buyurgan, tehdit eden bu siyaset anlayışından kurtularak uzlaştırıcı ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak yeni bir siyasi anlayışa ihtiyacı var. Zira bu siyaset anlayışı ve iç politik sanal kavgalar yanı başımızda bulunan Suriye'deki hadiselere, iki yıldan bu yana devam eden siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve KKTC'de özelinde yapmak istediği sinsi planlarına duyarsız kalmamıza yol açıyor.”