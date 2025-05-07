Çınarcık ilçesi Poyraz Caddesi'nde bulunan 5 katlı Metaş 1 Apartmanı'nın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangın üzüntüye sebep oldu.

Çıkan yangında Hande Savaştan (53) ile eşi Ali Savaştan (73) hayatını kaybetti, zihinsel engelli oğulları Cengizhan Savaştan (26) ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece saat 01.00 sıralarında çıkan yangın sırasında pencerede yardım bekleyen Hande Savaştan'a elektrik telleri nedeniyle merdiven uzatılamadı. Merdivenli itfaiye aracı kata uzatılamadığı için Hande Savaştan'ın atlaması için hava yastığı açıldı. Yoğun dumandan etkilenen Savaştan, 3’üncü kat penceresinden hava yastığına atladı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınarcık Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Savaştan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bir saatlik söndürme çalışmasından sonra daireye giren ekipler, salonda bulunan Ali Savaştan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan söndürme ve kurtarma işlemleri sırasında çiftin zihinsel engelli oğulları Cengizhan Savaştan banyoda ağır yaralı olarak bulunarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cengizhan Savaştan, ilk değerlendirme sonrasında ileri bakım ve tedavi için Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.