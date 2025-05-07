Burdur'da Kuruçay köyü kavşağında şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Fethiye- Burdur yolunun Kuruçay köyü kavşağında saat 11.00 sıralarında Fatih Oğuz B. (22) yönetimindeki 07 BHT 303 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan sürücü Fatih Oğuz B. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.