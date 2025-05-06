2018 yılında büyük umutlarla başkanlık görevine gelen Ali Koç’un, göreve geldiğinden bu yana futbol takımına şampiyonluk yaşatamaması, camiada sabırların taşmasına neden oldu. Sarı-lacivertlilerin son yıllarda yalnızca sahadaki değil, mali ve idari alandaki başarısızlıkları da eleştirilerin odağı haline geldi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği: “Sorumluluk alma zamanı”

Fenerbahçe Gönüllüleri Genel Derneği Başkanı Emrah Tünay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, taraftarın artık sessiz kalamayacağını ifade etti. Tünay, “Bu tabloya sessiz kalan değil; yıllardır umutla bekleyen, hayal kırıklığı yaşayan taraftarın sesi olmak zorundayız. Umudun tükendiği, güvenin sarsıldığı bu dönemde artık susmak değil, sorumluluk alma zamanıdır. Kulübümüzün geleceğini kurtarmak adına olağanüstü genel kurul kararı alınması için imza kampanyasını başlatıyoruz” dedi.

Taraftardan yoğun destek

Emrah Tünay’ın çağrısı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Çok sayıda taraftar kampanyaya destek verirken, kongre üyeleri de imza vereceklerini duyurdu. Fenerbahçe camiasında seçim atmosferi erken başladı. Olağanüstü genel kurulun toplanması halinde, kulübün geleceğini şekillendirecek kritik bir sürecin kapısı aralanabilir.