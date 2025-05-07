Türkiye Satranç Federasyonu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"GM Vahap Şanal Bakü Açık’ta Bronz Madalya Kazandı 2025 Bakü Açık Satranç Turnuvası A Kategorisini Büyükustamız Vahap Şanal, 9 turda 6,5 puanla ikinci ile eşpuanla 3. sırada tamamladı. Sporcumuz 2607 Elo performans göstererek 7,6 reyting kazandı. GM Ramesh RB ile yapılan Milli Takım kampımızın hemen ardından 28 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Bakü Açık Satranç Turnuvasına katılan GM Vahap Şanal bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Tebrikler GM Vahap Şanal"

🇹🇷GM Vahap Şanal Bakü Açık’ta Bronz Madalya Kazandı👏



2025 Bakü Açık Satranç Turnuvası A Kategorisini Büyükustamız Vahap Şanal, 9 turda 6,5 puanla ikinci ile eşpuanla 3. sırada tamamladı. Sporcumuz 2607 Elo performans göstererek 7,6 reyting kazandı.



GM Ramesh RB ile yapılan… pic.twitter.com/2DAfo53n0u — Türkiye Satranç Federasyonu (@TurkishChess) May 6, 2025