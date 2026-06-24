Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre deprem, yerin 8.39 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölgedeki sarsıntı, Akdeniz açıklarında hissedildi.

Depremin merkez üssünün, Akdeniz’in güneybatı kesimlerinde olduğu değerlendirilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.

Bölgedeki Son Durum

Depremin ardından ilgili ekiplerin gelişmeleri takip ettiği, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Sarsıntının Datça ve çevresinde hafif şekilde hissedildiği aktarıldı.

Yetkililer, bölgede durumun kontrol altında olduğunu ve saha taramalarının sürdüğünü belirtti.