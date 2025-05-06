Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre karşılaşmanın oynanacağı Gaziantep Stadı'nda, 13 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek ortak basın toplantısı, saat 19.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

Dev Final Öncesi Ortak Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde iki kulübün ortak bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan duyuruda, final müsabakası öncesi gerçekleştirilecek ortak basın toplantısının 13 Mayıs 2025 Salı günü, saat 19.30'da, finalin oynanacağı Gaziantep Stadyumu’nda yapılacağı belirtildi.

63.Ziraat Türkiye Kupası Finali, 14 Mayıs Çarşamba günü Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak.