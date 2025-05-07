Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde geniş çaplı bir asayiş uygulaması başlattı. Alışveriş merkezleri ve çevresinde şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kaydı kontrol edildi. Uygulama kapsamında 4 aranan şüpheli yakalanırken, 8 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 2 kişi uyuşturucu madde bulundurma suçundan gözaltına alındı.

Muhabir: Haber Merkezi