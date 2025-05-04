Yasaya aykırı şekilde çakar (ışıklı ve sesli uyarı sistemleri) kullanan 39 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yerlikaya, bu konuda sıfır tolerans politikası sürdürüldüğünü belirtti.

Trafik Denetimlerinde Dikkat Çeken Rakamlar (24 Nisan - 1 Mayıs 2025)

Toplam Denetlenen Araç Sayısı: 3 milyon 619 bin 38

Hız İhlali Yapanlar: 151 bin 392

Araç Muayenesi Yapılmayan: 27 bin 197

Emniyet Kemeri Kullanmayan: 25 bin 815

Ehliyetsiz Araç Kullanan: 16 bin 622

Sigortasız Araçlar: 7 bin 301

Havadan Denetimle 37 Binden Fazla İşlem

Helikopter ve drone destekli denetimlerle 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Trafik yoğunluğu yüksek bölgelerde yapılan bu denetimler, özellikle şehirler arası karayollarında etkili oldu.

Yerlikaya’dan Sürücülere Uyarı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte yapılan her ihlalin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”

2025 yılının ilk 4 ayında Trafik ekiplerimizce; Helikopter ve Drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde:

➡️ 37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldı❗

🚁 Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin… pic.twitter.com/rbkRjfBtcD — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2025