Yasaya aykırı şekilde çakar (ışıklı ve sesli uyarı sistemleri) kullanan 39 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yerlikaya, bu konuda sıfır tolerans politikası sürdürüldüğünü belirtti.
Trafik Denetimlerinde Dikkat Çeken Rakamlar (24 Nisan - 1 Mayıs 2025)
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Toplam Denetlenen Araç Sayısı: 3 milyon 619 bin 38
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Hız İhlali Yapanlar: 151 bin 392
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Araç Muayenesi Yapılmayan: 27 bin 197
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Emniyet Kemeri Kullanmayan: 25 bin 815
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Ehliyetsiz Araç Kullanan: 16 bin 622
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Sigortasız Araçlar: 7 bin 301
Havadan Denetimle 37 Binden Fazla İşlem
Helikopter ve drone destekli denetimlerle 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Trafik yoğunluğu yüksek bölgelerde yapılan bu denetimler, özellikle şehirler arası karayollarında etkili oldu.
Yerlikaya’dan Sürücülere Uyarı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte yapılan her ihlalin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”
2025 yılının ilk 4 ayında Trafik ekiplerimizce; Helikopter ve Drone ile havadan yapılan trafik denetimlerinde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 4, 2025
➡️ 37 bin 56 araca/sürücüye işlem yapıldı❗
🚁 Şehir içi ve şehirler arası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin… pic.twitter.com/rbkRjfBtcD