Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı
Samsun'da minibüs şarampole yuvarlandı
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Yasaya aykırı şekilde çakar (ışıklı ve sesli uyarı sistemleri) kullanan 39 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yerlikaya, bu konuda sıfır tolerans politikası sürdürüldüğünü belirtti.

Trafik Denetimlerinde Dikkat Çeken Rakamlar (24 Nisan - 1 Mayıs 2025)

  • Toplam Denetlenen Araç Sayısı: 3 milyon 619 bin 38

  • Hız İhlali Yapanlar: 151 bin 392

  • Araç Muayenesi Yapılmayan: 27 bin 197

  • Emniyet Kemeri Kullanmayan: 25 bin 815

  • Ehliyetsiz Araç Kullanan: 16 bin 622

  • Sigortasız Araçlar: 7 bin 301

Havadan Denetimle 37 Binden Fazla İşlem

Helikopter ve drone destekli denetimlerle 37 bin 56 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Trafik yoğunluğu yüksek bölgelerde yapılan bu denetimler, özellikle şehirler arası karayollarında etkili oldu.

Yerlikaya’dan Sürücülere Uyarı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte yapılan her ihlalin ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”

Editör: Uğurcan Bayrakdar