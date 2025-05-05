Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan, 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma gerçekleştirildi. Yapılanma ile iltisak ve irtibatı olduğu belirlenen, 20'si kamu personeli 38 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.