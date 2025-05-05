Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde önemli bir değişikliğe imza atıyor. 6 Mayıs 2024 itibarıyla devreye alınacak yeni uygulama kapsamında, aile hekimine kayıtlı olduğu il ile ikamet ettiği il farklı olan vatandaşların kayıtları, otomatik olarak yaşadıkları ile taşınacak.

Yeni sistem, özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin daha etkili sunulması hedefiyle hayata geçiriliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, uygulamanın detaylarını aktardı.

Demirkol, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, aile hekimliklerini vatandaşlara daha erişilebilir kılmak istediklerini vurguladı. Bu kapsamda, bir yıl boyunca aile hekimine başvurmamış ve kayıtlı olduğu il dışında ikamet eden vatandaşların kayıtları, yaşadıkları ile taşınacak.

Aile hekimliğinde ikamet bazlı güncelleme: Sağlık hizmetleri artık yerinde verilecek

Yeni düzenleme ile birlikte, ikamet adresi ile aile hekimine kayıtlı olduğu il farklı olan vatandaşların, son bir yılda kayıtlı oldukları ilde hiçbir sağlık hizmeti almamış olmaları halinde, sistem otomatik olarak kayıtlarını güncelleyecek. Böylece vatandaşlar, aile hekimine daha kolay ulaşabilecek ve sağlık taramalarından daha etkin şekilde faydalanabilecek.

Vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapılacak

Uygulama kapsamında aile hekimliği kaydı güncellenen vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı tarafından SMS gönderilerek bilgilendirme yapılacak. Gönderilen mesajda, hangi aile hekimine yönlendirildikleri ve eski kayıtlarına nasıl geri dönebilecekleri detaylı şekilde yer alacak.

1 ay içinde eski aile hekimine dönüş hakkı tanınacak

Yeni sistemde vatandaşlara, istedikleri takdirde bir ay içinde tekrar eski aile hekimlerine dönüş yapabilme hakkı da tanınacak. Bu işlem, e-Devlet veya e-Nabız üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek.

Uygulama sadece farklı iller arasında geçerli

Demirkol, sistemin yalnızca farklı iller arasında geçerli olduğunu, aynı il içindeki ilçeleri kapsamadığını da açıkladı. Yani bir vatandaşın aile hekimi farklı bir ilçede, ikamet adresi ise başka bir ilçede olsa bile bu durumda herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Amaç: 85 milyona etkili koruyucu sağlık hizmeti ulaştırmak

Demirkol, aile hekimliği sisteminin daha verimli çalışması için geliştirilen bu yeni uygulamanın, 85 milyon vatandaşa daha etkili koruyucu sağlık hizmeti sunmak amacı taşıdığını belirtti. Vatandaşların, yaşadıkları yerde aile hekimine kolayca ulaşabilmeleri, kanser ve obezite taramaları gibi hizmetlerden yararlanabilmeleri için sistemin güçlendirildiğini ifade etti.