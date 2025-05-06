"Sindoor Harekâtı" adı verilen operasyonda toplam dokuz hedefin vurulduğu açıklandı. Hindistan, bu hedeflerin yalnızca "terör altyapısı" olduğunu özellikle vurguladı.

Yapılan resmi açıklamada, "Terörist saldırıların Hindistan’a yönelik olarak planlandığı ve yönetildiği bölgelerdeki terörist altyapı hedef alınmıştır. Eylemlerimiz odaklanmış, ölçülü ve doğası gereği tırmanışçı olmayan niteliktedir. Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmamıştır" denildi.

Operasyonun, Hindistan’ın Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 25 Hintli ile bir Nepal vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının ardından gerçekleştiği belirtildi. Yetkililer, bu saldırının faillerinin hesap vereceği yönündeki sözlerini tuttuklarını ifade etti.

Öte yandan Keşmir bölgesinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu, sirenlerin çaldığı ve bölgede ciddi bir hareketliliğin başladığı bildirildi. Pakistan’ın bazı bölgelerinde ise elektrik kesintileri yaşandığı iddia edildi.

Keşmir’de Patlamalar, Muzaffarabad’da Karanlık

Reuters kaynaklı haberlere göre, Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan ve Pakistan kontrolündeki Keşmir’in dokuz ayrı bölgesine yönelik “terörist altyapıyı hedef alan” bir füze operasyonu gerçekleştirdi. “Sindoor Operasyonu” adı verilen saldırılar sonrası bölgede çok sayıda yüksek sesli patlama duyulurken, Pakistan’ın Keşmir’deki başkenti Muzaffarabad'da geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Hindistan hükümeti yaptığı açıklamada, “Terörist saldırıların planlandığı ve yönetildiği bölgelerdeki altyapı hedef alınmıştır. Eylemlerimiz odaklanmış, ölçülü ve doğası gereği tırmanışçı olmayan niteliktedir. Hiçbir Pakistan askeri tesisi hedef alınmamıştır” ifadelerine yer verdi. Yetkililer, 26 kişinin hayatını kaybettiği Pahalgam’daki Hindu turist saldırısının ardından bu operasyonun bir karşılık niteliğinde olduğunu belirtti.

Pakistan tarafı ise Hindistan’ın saldırılarına sert tepki gösterdi. Pakistan ordusu sözcüsü, ARY televizyonuna verdiği demeçte Hindistan’ın üç noktadan füze saldırısı düzenlediğini ve bu saldırılara yanıt verileceğini açıkladı. Pakistan, Hindistan’ı gerginliği tırmandırmakla suçlarken, cinayetlerle bir ilgisinin olmadığını ve saldırıya dair istihbarat aldıklarını savundu.

Patlamalar sonrası Muzaffarabad’dan bildiren görgü tanıkları, ne olduğuna dair net bir bilgiye ulaşamadıklarını belirtti. Ancak bölgede siren seslerinin yükseldiği, halkın panik içinde olduğu ve sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.