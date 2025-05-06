Anma Programı Cebeci Asri Mezarlığı'nda Başlayacak

Etkinlik, saat 11.30’da Cebeci Asri Mezarlığı'nda başlayacak. Hıfzırrahman Raşit Öymen ve Münir Raşit Öymen'in mezarları başında gerçekleştirilecek anma programında, bu iki önemli eğitimciye duyulan saygı ve minnetin bir kez daha vurgulanması amaçlanacak. Programda, eğitim alanında gösterdikleri çaba ve Cumhuriyet'in eğitim politikalarına katkıları anlatılacak. Katılımcılar, bu özel günde hem eğitimci kimliklerini hem de Cumhuriyet’in eğitimdeki izlerini hatırlayacaklar.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde imza ve söyleşi

Anma programının ardından, saat 14.00'te Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde bir imza ve söyleşi etkinliği gerçekleştirilecek. Altan Öymen ve Onur Öymen, Hıfzırrahman Raşit Öymen ve Münir Raşit Öymen’in yaşamlarına dair özel anekdotlar ve bu iki ismin eğitim alanındaki vizyonlarını katılımcılarla paylaşacak. Katılımcılar, eğitim tarihimizde iz bırakmış bu iki önemli ismi daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Eğitim Tarihinin önemli iki ismi : Hıfzırrahman Raşit Öymen ve Münir Raşit Öymen

Hıfzırrahman Raşit Öymen ve Münir Raşit Öymen, Atatürk'ün eğitim anlayışını benimseyerek Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitimin şekillenmesinde önemli rol oynamış isimlerdir. İki eğitimci de, toplumun gelişmesinde eğitimin önemini savunarak, özellikle eğitimde fırsat eşitliği yaratılması için çaba sarf etmişlerdir.

Hıfzırrahman Raşit Öymen, Türk eğitim sisteminin modernleşmesinde ve yeni nesil öğretmenlerin yetişmesinde önemli bir figür olarak tanınırken, Münir Raşit Öymen de eğitimcilik kariyerinde, öğrencilere değerli bilgiler ve vizyonlar sunmuş bir eğitim gönüllüsüdür. Bu etkinlik, Cumhuriyet’in eğitimdeki önemli kilometre taşlarına saygı duruşunda bulunmayı ve genç nesillere bu mirası hatırlatmayı amaçlıyor.

Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, Cumhuriyet'in eğitim alanındaki mirasını yaşatmak ve gençlere eğitimin değerini bir kez daha anlatmak isteyen herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.