Ressam Mehmet Sinan Kuran'ın "Post Narrative" isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ankara Cermodern'de açılan sergi Kuran'ın ilk müze sergisi olma niteliği taşıyor.

Kuran'ın, tuhaflık estetiğini bir tür etik arayışa dönüştürdüğü sergide 67 eser bulunuyor.

Serginin hazırlık sürecine ilişkin açıklamada bulunan Kuran, "Başka bir sergiye hazırlanırken bu sergi devreye girdi. Benim için bir şans çünkü bir müze sergisini ilk defa yapıyorum hayatımda." dedi.

Kuran, bireyselleşmenin çağın en büyük sorunu olduğunu belirterek, "Herkes içine kapandı. Halbuki bizim birleşmemiz lazım. Sadece Türkiye için değil dünya için birleşmemiz, el ele vermemiz, birbirimizi sevmemiz ve anlamaya çalışmamız lazım." dedi.

Küratörlüğünü Burak Fidan'ın üstlendiği sergi, 15 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anlatı ve Sanatın Rolü

Sanatçı Mehmet Sinan Kuran, sergisiyle ilgili açıklamalarında anlatının insanın dünya karşısında aldığı en eski etik pozisyon olduğuna dikkat çekiyor. Zamanı kavramanın, anlamı taşımanın ve deneyimi dönüştürmenin bir yolu olarak tanımladığı anlatı, geçmiş ve gelecek arasındaki ahlaki bağı kurar. Ancak günümüzde, bu bağın iplerinin eprimiş olduğunu, mikro anlatıların artık anlam biriktirmediğini, yalnızca dolaşıma girdiğini belirtiyor.

Kuran, "Post Narrative" sergisinin bir parçası olarak, geçmişin anlatılarından sıyrılarak, bu zamanı içerden deşen bir "oyun bozan" olarak duruyor. Geleneğe, otoriteye ve kurumsallaşmış anlam yapılarına karşı, kendi yolunu neşeli hasarlarla açan bir sanatçı olarak, izleyicilerine alışılmadık, rahatsız edici ve aynı zamanda düşündüren bir deneyim sunuyor.

Sanatçının Evreni ve Yaratıcılığı

Her bir eser, "dünyada ayağını basacak sağlam yeri olmayan anlatı sonrası insanın patoloji evreninden bir görünüm" sunuyor. Kuran’ın sanatı, hikayeyi imkansızlaştıran koşulları görünür kılarken, tinsel kurtuluşun yaratıcı güçte olduğuna inanır. Post Narrative sergisi, hem toplumsal hem de bireysel deneyimlerin birleşiminden doğan zengin bir evreni izleyicilerine sunuyor.

Sanatçının Biyografisi

1964 Ankara doğumlu olan Mehmet Sinan Kuran, 45 yaşından sonra resim yapmaya başlamış ve kısa sürede izleyicilerin ve koleksiyonerlerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Kuran, çizimlerinde kendine özgü dünyasını baş döndürücü detaylarla zenginleştirerek, minyatür geleneğine yakın durmakta ve popüler imgelerle zaman dilimini eğlenceli bir şekilde görselleştirmektedir.

Sanatçının görsel hafızasını yansıttığı günlükler, sosyal ve bireysel deneyimlerin ipuçlarıyla zenginleştirilmiş farklı katmanlarda bir anlatı sunar. Sanatçı, bu eserleriyle izleyicilerine, kendi gerçeğini nasıl biçimlendirdiğini gösterir.

Mehmet Sinan Kuran’ın çalışmaları, Türkiye’nin birçok saygın resim koleksiyonunda yer almaktadır.



