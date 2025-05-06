Ortak anmaya siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve çok sayıda demokratik kitle örgütünün temsilcileri katıldı. Katılımcılar Üç Fidan’ın mezarlarına karanfiller bıraktı, sloganlar atarak mücadelelerini selamladı.

Ankara Tabip Odası'ndan gerçekleştirilen törenle ilgili "Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edilişlerinin 53'üncü yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda anıldı.



Ortak anmaya siyasi partiler, sendikalar, meslek odaları ve çok sayıda demokratik kitle örgütünün üye ve yöneticileri katıldı.



Anmada Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mine Coşkun ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Ali Karakoç da yer aldı. " şeklinde açıklama yapıldı.

"Üç Fidan": Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan

Deniz Gezmiş, 28 Şubat 1947’de Ankara’nın Ayaş ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı, ardından İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. 1966’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren Gezmiş, üniversite yıllarında politikaya atılarak birçok eylemde yer aldı. 1969’da Filistin’de gerilla kamplarında eğitim aldı. 1972’de Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ile birlikte idam edilerek 68 kuşağının simge ismi haline geldi.

Hüseyin İnan

Hüseyin İnan, 1949 yılında Adana’nın Saimbeyli ilçesinde dünyaya geldi. 1968 hareketlerinde aktif bir öğrenci lideri olan İnan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu ve burada eğitimine devam ederken sosyal adalet ve özgürlük mücadelesine katıldı. 1971'de kurulan devrimci hareketlerin içinde yer aldı ve bu süreçte Türkiye'nin toplumsal yapısına dair önemli sorular sormaya başladı. 6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan ile birlikte idam edilen Hüseyin İnan, dönemin siyasi atmosferinde önemli bir figür olarak hatırlanmaktadır.

Yusuf Aslan

Yusuf Aslan, 1948 yılında Amasya'nın Çorum ilçesinde doğdu. Genç yaşlardan itibaren toplumsal adalet ve eşitlik için mücadele eden Aslan, üniversite yıllarında sosyalist idealler doğrultusunda eylemlere katıldı. 1971’de kurulan THKP-C hareketinin önemli üyelerinden biri olan Aslan, bu süreçte ülkesindeki siyasi değişimlere dair güçlü bir vizyona sahipti. 6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan ile birlikte idam edilen Aslan, dönemin siyasi yapısındaki gerginlikler ve toplumsal dönüşüm arayışının simgelerinden biridir.