Gazeteciler Cemiyeti, üyeleri için özel şehir turları düzenleyecek. Ankara ve çevre illerdeki tarihi, kültürel ve sanatsal merkezleri kapsayan günübirlik geziler, tüm üyeler için açık olacak.

Ankara ve çevre illerde yapılacak turlar, tarihi, kültürel ve sanatsal merkezleri kapsayacak şekilde planlandı. Bu günübirlik geziler, Cemiyet üyelerinin hem yeni yerler keşfetmelerine hem de meslektaşlarıyla keyifli vakit geçirmelerine olanak tanıyacak.

Konuyla ilgili açıklamada "Gazeteciler Cemiyeti üyelerine özel şehir turları başlıyor! Ankara ve çevre illerde düzenlenecek, tarihi, kültürel ve sanatsal merkezleri kapsayan günü birlik turlara tüm üyelerimiz davetlidir. Gezilerle ilgili ayrıntılı bilgi için internet sayfamızı ziyaret edin: gc-tr.og" şeklinde duyuruya yer verildi.

GEZİ HAKKINDA

Gezi tarihinden 15 gün önce, üyeler SMS, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla bilgilendirilecek. Gezilere katılmak isteyen üyelerin, (312) 427 2712 numaralı telefondan kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi. Kayıtlar, başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.

İlk etapta ayda bir düzenlenecek olan turlar, üyelerin ilgi göstermesi halinde ayda iki kez düzenlenebilecek. Ayrıca, geziler dışında Cemiyet Lokalinde sunumlar, toplantılar ve söyleşiler de planlanıyor. İlgili üyeler, görüş ve taleplerini Cemiyet yetkililerine iletmek için yukarıda belirtilen numarayı arayabilirler.