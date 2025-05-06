Çubuk’ta yaşanan korkunç olayla ilgili olarak konuşan Hatice Çınar'ın eniştesi Tarık Gökalp "Adam Hatice’yi öldürdükten bir gün sonra kendini öldürmüş. Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş" dedi.

Kan Donduran Detaylar

Hatice Çınar 21 yaşındaydı, bir sene önce annesini kanserden kaybetmiş ve yalnız yaşıyordu. 2 Mayıs akşamı işten evine döndüğünde kendi evinde öldürüldü. İddialara göre genç kadına takıntılı olan 50 yaşındaki cani komşusu Murat Açıkgöz, Hatice’nin kapısını çaldı ve kapıyı açan genç kadını silahla vurarak öldürdü.

Murat Açıkgöz, bir süre önce Almanya'dan dönmüş ve yalnız yaşıyordu. İddialara göre Hatice’nin otopsi işlemi sonucunda tecavüz bulgularına rastlandı. Cinayetten sonra bir gün boyunca genç kadının evinde kalan Açıkgöz, Çınar'a tecavüz etti.

Cinayetten sonra genç kadının neden yalnız yaşadığı da merak konusu oldu. İddialara göre annesinin vefatından sonra Hatice’nin babası yeniden evlendi ve bu evlilikten sonra da kızını reddetti.

Cinayet 1 Gün Sonra Öğrenildi

Esenboğa Havalimanı'nın yemek bölümünde çalışan Hatice Çınar'ın ertesi gün işe gitmemesi üzerine şüphelenen iş arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, Hatice Çınar'ın yalnız yaşadığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak’ta 4 katlı binaya gitti ve kapıyı çilingirle açarak girdi. Evde, Hatice Çınar’ın ve yan komşusu Murat Açıkgöz'ün cansız bedenleri bulundu. Yapılan incelemelerde cani komşunun, 2 Mayıs akşamı işten gelen Hatice Çınar'ın evine girdiği ve onu başından tabanca ile vurarak öldürdükten 1 gün sonra kendi yaşamına da son verdiği tespit edildi. Silah sesini duyan kimse olmadığı için cinayet ertesi gün fark edildi.

“Kızımı Beklemiş”

Hatice Çınar’ın babası ve eniştesi cinayetle ilgili konuştu. Gırtlak kanseri hastası olduğunu ve eşini de 1 sene önce rahim kanserinden kaybettiğini söyleyen baba Kaya Nargüner (66) "Nasıl olmuş, nasıl gelmiş bilmiyoruz. Kızım poşetlerle eve girerken arkasından giriyor. Saklanmış, kızımın gelme saatini beklemiş. Sen 50 yaşında adamsın, benim kızımdan ne istedin? Kızım söyleseydi bırakmazdık, daha önce hiçbir şey söylemedi. İşe gelmeyince arkadaşları şüphelenmiş, gidip bakmışlar. Polisi aramışlar, olay olmuş. Bizim bir gün sonra haberimiz oldu" ifadelerini kullandı.

Hatice’nin ölüm haberini telefonla aldıklarını belirten enişte Tarık Gökalp olayı öğrendiklerinde duyduklarına inanamadıklarını söyledi.

Gökalp’in ifadeleri şöyle: “Polislerin dediğine göre bir gün önce öldürülmüş. Adam takip etmiş. Hatice 19.00 sıralarında eve gelmiş, evin içinde epey boğuşma var. Silah iki kere patlamış. O kadar boğuşmaya ve silah seslerine karşılık binada o kadar insan varken nasıl duyulmuyor? Bu insanlık değil. Adam Hatice’yi öldürdükten bir gün sonra kendini öldürmüş. Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş. Kız saatlerce boğuşmuş bununla, bir de silah patlamış, nasıl kimse duymaz? Hiçbir evladın, hiçbir anne babanın canı yanmasın. Daha 21 yaşındaydı, evlenecek çağındaydı gitti. Kimseye bir şey söylememiş. Aileden birine söylese biz buna müdahale ederdik; ama hiçbir şey dememiş. Çok iyi bir insandı, kimseye zararı dokunmazdı. Kendi halinde, hayırsever bir insandı."

Hatice Çınar'ın cenazesi, Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan Mahallesi'nde toprağa verildi.