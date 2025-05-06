Yılda üç milyon yolcu yaşıma kapasitesine sahip olan Ordu-Giresun Havalimanı yerleşkesinin bulunduğu bölge ve Ordu kent merkezinde görülen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Ordu-Giresun Havalimanı yönünde uçuş yapan uçaklar yoğun sis sebebiyle iniş yapamadılar. Bu sebeple Ordu-Giresun Havaalanı yönünde uçan 3 uçak Samsun-Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Yaşanan hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Ankara yönünde karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler de iptal edildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından karşılıklı seferlerin ve Ordu-Giresun Havalimanı yönündeki uçuşların normale dönmesi bekleniyor.

22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı, Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçesi arasında bulunuyor. Havalimanı Ordu'ya 16 kilometre ve Giresun'a 29 kilometre mesafede yer alıyor.

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Muhabir: Eyüp Elevli

Kaynak: AA