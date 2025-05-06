Bowax Kurucusu Lokman İn, eğitim programının sadece kısa süreli bir kampanya olmadığını, sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayarak, “Kadınların sektörde daha fazla yer alması kaliteyi ve vizyonu ileri taşıyor. Bowax Academy bu değişimin liderliğini üstleniyor” dedi.

2 bin 500 metrekarelik alanıyla Türkiye ve Avrupa’nın en büyük otomotiv bakım eğitim merkezlerinden biri olan akademi, yılda 800’den fazla mezun vererek sektöre nitelikli iş gücü kazandırıyor. Bowax, ayrıca Türkiye'de ilk kez uygulanan PPF Kasko Sistemi ile sektörde kalite standartlarını belirliyor.

Franchise Sistemiyle Kadın Girişimciler Destekleniyor

Bowax, geliştirdiği franchise altyapısı ile girişimci adaylarına güçlü bir iş modeli sunarken, eğitimli ve kalifiye kadın personel yetiştirerek sektördeki cinsiyet dengesini değiştirmeyi amaçlıyor. Lokman İn, “Franchise sistemimiz sadece hizmet kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş gücünde kadınların temsilini artırıyor. 2025 sonuna kadar en az 500 kadını sektöre kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Açılım ve Dijital Dönüşüm Vizyonu

Sektörel yeniliklere öncülük eden Bowax, önümüzdeki dönemde Avrupa'da da kadın odaklı eğitim projeleri başlatarak bu sosyal sorumluluk modelini uluslararası arenaya taşımayı planlıyor. Aynı zamanda sürekli ürün geliştirme ve dijital çözümlerle sektördeki lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Bowax Academy, kadınların otomotiv sektöründe sadece tüketici değil, üretici ve uygulayıcı rolünde de yer almaları için eğitim, girişimcilik ve istihdam fırsatlarını bir arada sunuyor.

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