2023 yılında kurulan Fuze’un kurucu ekibinde, daha önce Checkout.com ve Visa gibi küresel markalarda görev alan Mo Ali Yusuf, Simpl ve Clear gibi fintek şirketlerinde liderlik yapmış Arpit Mehta ve Goldman Sachs ile Microsoft geçmişine sahip Srijan Shetty bulunuyor. Şirket, daha önce Abu Dabi Kalkınma Holdingi destekli Further Ventures'tan da yatırım aldı.

'Hizmet Olarak Dijital Varlık' Modeli ile Öne Çıkıyor

Fuze, "Hizmet olarak Dijital Varlıklar" (Digital Assets-as-a-Service) modeliyle Türkiye ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesindeki finansal kurumların ve şirketlerin müşterilerine regüle dijital varlık hizmeti sunmasını sağlıyor. Ayrıca, yüksek hacimli alım-satım platformu, stablecoin altyapısı paketi ve ödeme sistemlerinde FuzePay çözümleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de SPK Kapsamında Faaliyet Gösteriyor

Fuze Teknoloji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Türkiye’de kripto varlık düzenlemelerine uyum sağlayan platformlar listesinde “Fuze TR” adıyla yer alıyor. Bu kapsamda şirket, Türkiye’yi büyüme merkezlerinden biri olarak konumlandırıyor.

Hedef: 2 Milyar Dolarlık Dijital Varlık Hacmini Aşmak

2024 yılı içinde 2 milyar dolardan fazla dijital varlık hacmine aracılık eden Fuze, aldığı bu yatırımla bölgesel ve uluslararası pazarlarda büyümeyi, ürün inovasyonunu derinleştirmeyi ve üst düzey ekiplerle genişlemeyi hedefliyor.

CEO Mo Ali Yusuf: “Dijital Varlıklara Talep Hızla Artıyor”

Fuze CEO’su Mo Ali Yusuf, yatırım turuna ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Galaxy'nin uzmanlığı ve e& Capital’in iş ağı, vizyonumuzu gerçekleştirmemizde kritik rol oynayacak. Önümüzdeki yıl her finans kurumu ve işletme, bir kripto ya da stablecoin çözümünü entegre etmeye çalışacak. Talepte ciddi bir artış var.”

Türkiye'de Hızlı Büyüme Hedefi

Fuze Türkiye Ülke Müdürü Ayşegül Şensoy, “Yeni yatırımımızla Türkiye’deki büyümemizi hızlandırmak ve ekosisteme katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Uluslararası Destek ve Vizyon

Galaxy Europe CEO’su Leon Marshall, “BAE’nin düzenleyici çerçevesi ve Fuze’un büyüme hızı, bölgeyi dijital varlık inovasyonu merkezi haline getirecek” derken, e& Grup Strateji Başkanı Harrison Lung da “Fuze ile regüle dijital varlık ekosisteminin standartlarını belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

Further Ventures Yönetici Ortağı Mohamed Hamdy ise Fuze’un küresel bir oyuncuya dönüşeceğini belirterek, yatırımlarının bu yönde süreceğini kaydetti.