Ankara'nın Çubuk ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 21 yaşındaki genç bir kadının öldüren komşusu aynı tabancayla intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay Çubuk ilçesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesi Naim Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın birinci katında oturan Hatice Ç’den haber alamayan iş arkadaşları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yalnız yaşayan Hatice Ç’nin dairesine giren ekipler, genç kadın ile komşusu Murat A’yı (50) tabancayla vurulmuş halde ölü buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Murat A’nın komşusu Hatice Ç’yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüldü.