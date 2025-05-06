10 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da Emin Antik Sanat Merkezi'nde sanatla dolu bir gün yaşanacak.

Tanınmış sanatçı ve yazar Bünyamin Balamir, 52. sanat yılında “Kelimelerin Gözüyle” başlıklı panel ve imza günü etkinliğiyle edebiyatseverlerle bir araya geliyor.

Saat 14.00’te başlayacak olan etkinlikte Balamir’e, edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Adnan Tepecik ve Ümit Yaşar Gözüm konuşmacı olarak eşlik edecek. Panelde, edebiyatın farklı yönleri masaya yatırılacak ve sanatçılar, kendi yaratım süreçlerini katılımcılarla paylaşacak. Katılımcılar ise, ilham verici sohbetler eşliğinde yazarlarla birebir tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatını yakalayacak.

Balamir'in imza günü ile beraber Retrospektif Resim Sergisi de Emin Antik Sanat merkezinde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Bünyamin Balamir Kimdir?

1953 yılında Çorum’da doğan Bünyamin Balamir, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 1981 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde asistanlık yapmaya başlamış ve 2005 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılmıştır. 2010 yılından itibaren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır.

Sanat kariyerine 1975 yılında başlamış olan Balamir, bugüne kadar 537 sergide yer almış ve 51 kişisel sergi açmıştır. Sanat yolculuğunda birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanmış olan Balamir, aynı zamanda dokuz kitap yayınlamıştır. Eserleri, birçok müze, üniversite, belediye ve özel koleksiyonda yer almaktadır.

Balamir'in resimlerine genellikle doğa kökenli fantastik soyutlamalar olarak tanımlanır. Son dönem eserlerinde yaşam sevincini ve sevgiyi vurgulayan bir üslup geliştiren sanatçı, yerel bir kalpten evrensel bir dilde sanatını ifade etmeyi amaçlamaktadır. Sanatçının eserleri, Türk resim sanatının önemli örnekleri arasında sayılmakta ve çeşitli bienallerde sergilenmektedir. 2019 yılında Kardelen Sanat Derneği tarafından Resim Dalında “Yılın Sanatçısı” ödülüne layık görülmüştür.