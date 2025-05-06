Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın narkotik suçlara yönelik mesaisi devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında yapılan son operasyonlar hakkında bilgi verdi. Açıklamasında: "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik. Emniyetimiz ve jandarmamız tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda; 28 kilo kokain, 680 litre sıvı metamfetamin, 3,5 kilo kristal halde metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik. 2 şüpheli zehir taciri yakalandı" diyerek elde edilen başarıyı duyurdu.

"MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklamasının devamında: "Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" diyerek mücadelede kararlılık mesajı verdi.