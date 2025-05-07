Yerel polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre, inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon, seyir halindeki minibüse çarptı. Minibüste bulunan öğretmenler, bir eğitim etkinliğine katılmak üzere seyahat ediyordu. Çarpmanın etkisiyle minibüs büyük hasar aldı ve olay yerinde bulunan 11 kişi yaşamını yitirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kamyon sürücüsünün durumu ve kazanın oluş şekliyle ilgili detaylar araştırılıyor.

Yetkililer, kazanın yol güvenliği ve araç bakımı açısından önemli uyarılar içerdiğini vurgularken, hayatını kaybeden öğretmenlerin ailelerine başsağlığı diledi.