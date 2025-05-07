Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry tarafından yapılan açıklamada, saldırıların cami ve sağlık kliniklerini hedef aldığı belirtildi.

Korgeneral Chaudhry, özellikle Bahawalpur Camisi’ne düzenlenen füze saldırısı sonucunda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 37 kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırılar sonrası bölgede büyük yıkım meydana gelirken, kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hindistan-Pakistan gerilimi, sınır ötesi füze saldırısı, Bahawalpur füze saldırısı, Hindistan Pakistan krizi gibi anahtar kelimelerle ön plana çıkan bu gelişme, iki ülke arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu.

Yetkililer uluslararası toplumu itidale çağırırken, olayın yankıları dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.