Kaza, sabah saatlerinde Osmaniye kara yolu Anberinarkı mevkiinde meydana geldi. Halime Aki yönetimindeki 34 ELS 883 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki yakıt tankeri ile çarpıştı. Otomobil tarlaya yuvalanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Halime Aki, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri TIR şoförünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)