Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği konusuna dikkat çekmek için sanatı devreye aldı. Düzenlenen “Gözümden Güvenli Çalışma” fotoğraf yarışmasıyla, güvenli çalışma ortamlarının ve iş güvenliği uygulamalarının objektiflere yansıması amaçlanıyor.

Yarışma kapsamında katılımcılar, iş güvenliğini kendi bakış açılarıyla fotoğraflayarak hem farkındalık oluşturacak hem de bu alandaki bilinçlenmeye katkı sağlayacak.

Başvurular 2 Mayıs’a Kadar Sürecek

Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 2 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar ise 5 Mayıs 2026’da kamuoyuyla paylaşılacak.

Amaç: Toplumsal Bilinci Güçlendirmek

Yarışmayla yalnızca estetik fotoğrafların değil, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, her yaştan katılımcıyı yarışmaya davet ederek güvenli çalışma bilincinin toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını amaçlıyor.