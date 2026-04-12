Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, lider ekip zirve yarışında önemli bir avantaj kaybetti.

Sane ile Öne Geçti, Üstünlüğünü Koruyamadı

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Galatasaray, 30. dakikada Leroy Sané’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak golden sonra oyunun kontrolünü kaybeden sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı önde kapatmasına rağmen etkisiz bir görüntü sergiledi.

Kocaelispor’dan İkinci Yarıda Etkili Oyun

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Kocaelispor, 72. dakikada Bruno Petković ile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda her iki takım da gol fırsatları yakalasa da skor değişmedi.

Puan Farkı Azaldı

Bu sonuçla Galatasaray puanını 68’e yükseltti ancak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2’ye düştü. Kocaelispor ise 35 puana ulaşarak 8. sıradaki yerini korudu.

Gelecek Hafta Programı

Galatasaray, ligin 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Kocaelispor ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.