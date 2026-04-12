Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgedeki ateşkes süreci ve barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, çok sayıda başlığı kapsayan ihtilaflarda hızlı çözüm beklentisinin gerçekçi olmadığını belirterek, müzakere süreçlerinin zaman alabileceğine dikkat çekti. Buna rağmen, savaşın yıkıcı etkileri göz önünde bulundurulduğunda müzakerelere harcanan zaman ve çabanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamasında, ateşkesin etkili ve kapsamlı şekilde uygulanmasının kritik olduğuna işaret eden Yılmaz, müzakerelere yeterli fırsat verilmesi gerektiğini ifade etti. Başlayan sürecin kalıcı barışla sonuçlanmasının en büyük temennileri olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin diplomatik rolüne de değinen Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adil ve sürdürülebilir bir barış için diplomatik çabalara en üst düzeyde katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.