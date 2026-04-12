1989-1994 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan ve başkentin gelişiminde önemli projelere imza atan Timur Erkman hayatını kaybetti. Erkman’ın vefatı, Ankara’nın bürokrasi ve sivil toplum çevrelerinde derin üzüntüyle karşılandı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, yayımladığı taziye mesajında Erkman’ın hem kamu yönetiminde hem de sivil toplum alanında önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Özaslan, “Başkent Ankara’nın kurumsal hafızasına, şehir kültürüne ve sivil toplum hayatına sunduğu kıymetli hizmetleriyle daima saygı ve minnetle hatırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Ankara Kulübü Derneği üyesi olan ve aynı zamanda Ankara Enstitüsü Vakfı’nda uzun yıllar yöneticilik yapan Erkman için başsağlığı mesajında ailesine, yakınlarına ve tüm camiaya sabır dilendi.

Sonsöz Gazetesi olarak merhum Timur Erkman’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Ankara camiasına başsağlığı diliyoruz.