Ankara Uluslararası Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Yalçın, son dönemde çocuklar arasında yaygınlaşan el-ayak-ağız hastalığına dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; bulaşıcılığı yüksek olan ve çoğunlukla hafif seyreden bu viral enfeksiyonun, özellikle pandemi sonrası sosyal temasın artmasıyla daha sık görüldüğünü belirten Yalçın, ailelerin belirtiler konusunda bilinçli olması ve hijyen kurallarına özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

“BAKTERİYEL DEĞİL, VİRAL BİR ENFEKSİYON”

El-ayak-ağız hastalığının çocukluk çağında sık görülen bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten Dr. Yalçın, “El-ayak-ağız hastalığı, çocukluk çağında sık görülen bulaşıcı bir viral enfeksiyondur. En sık nedeni Coxsackie virüsleri olmakla birlikte bazı Enterovirüs türleri de hastalığa yol açabilir. Bakteriyel bir hastalık değildir, yani antibiyotikle tedavi edilmez. Genellikle hafif seyirlidir ve kendiliğinden iyileşir.” dedi.

PANDEMİ SONRASI ARTIŞ DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde vaka sayılarındaki artışa da değinen Yalçın, bunun nedenlerini şu sözlerle açıkladı: “ Özellikle pandemi sonrası dönemde vaka sayılarında artış gözlemliyoruz. Bunun en önemli nedeni, çocukların uzun süre sosyal ortamlardan uzak kalması nedeniyle bağışıklık sistemlerinin bu virüslerle daha az karşılaşmış olmasıdır. Okul ve kreşlerin yeniden açılmasıyla birlikte virüsler daha kolay yayılmaya başladı.”

EN RİSKLİ GRUP: 5 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR

Hastalığın özellikle küçük çocukları etkilediğini vurgulayan Yalçın, “Hastalık en sık 5 yaş altındaki çocuklarda görülür. Bunun nedeni, bu yaş grubundaki çocukların bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmemiş olması ve virüslerle ilk kez karşılaşıyor olmalarıdır. Ayrıca küçük çocuklar hijyen kurallarına uymakta zorlandıkları için bulaş daha kolay olur.” ifadelerini kullandı.

BELİRTİLER GRİP İLE BAŞLAYIP DÖKÜNTÜYE DÖNÜŞÜYOR

Hastalığın ilk belirtilerine ilişkin bilgi veren Yalçın, “Hastalık genellikle hafif ateş, halsizlik, iştahsızlık ve boğaz ağrısı ile başlar. Ardından ağız içinde ağrılı yaralar, el ve ayaklarda, bazen de kalça bölgesinde döküntüler ortaya çıkar. Bu döküntüler küçük kabarcıklar şeklinde olabilir.” dedi.

