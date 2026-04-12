10 Nisan 1845’te temelleri atılan Türk Polis Teşkilatı, 181. kuruluş yıl dönümünü geride bırakırken yalnızca bir yıldönümünü değil, bir devlet geleneğini, bir kamu hizmeti anlayışını ve toplumsal sorumluluğu temsil etmeye devam ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Osmanlı döneminde modern anlamda güvenliğin sağlanması amacıyla kurulan teşkilat, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte yeniden yapılandırılarak bugünkü kurumsal kimliğine kavuştu. Aradan geçen 181 yılda Türkiye’nin geçirdiği her dönüşüm, polis teşkilatının görev tanımına ve çalışma biçimlerine de doğrudan yansıdı.

Savaş dönemlerinden toplumsal olaylara, doğal afetlerden büyük organizasyonlara kadar geniş bir alanda görev alan Türk Polisi, yalnızca suçla mücadele eden bir yapı değil; aynı zamanda toplumun düzenini koruyan, kriz anlarında ilk müdahaleyi yapan ve kamu güvenliğini sürekli kılan bir kurum olarak öne çıktı.

GÜVENLİĞİN SÜREKLİLİĞİ: GECE GÜNDÜZ DEMEDEN

Polislik mesleği, mesai saatleriyle sınırlı olmayan nadir görevlerden biri. Günün her saati, yılın her günü sürdürülen bir nöbet anlayışı üzerine kurulu. Gece yarısı gelen bir ihbar, sabaha karşı gerçekleşen bir operasyon ya da gün ortasında yaşanan bir toplumsal olay… Tüm bu süreçlerde polis ekipleri, zaman kavramından bağımsız bir şekilde görev yapıyor. Bu yönüyle polislik, yalnızca fiziksel bir görev değil; aynı zamanda yüksek sorumluluk, dikkat ve fedakârlık gerektiren bir yaşam biçimi olarak tanımlanıyor.

DEĞİŞEN DÜNYADA YENİ GÖREV ALANLARI

181 yıllık süreçte polislik anlayışı da büyük bir dönüşüm geçirdi. Geleneksel suçların yanı sıra bugün siber suçlar, organize suç örgütleri, uluslararası güvenlik tehditleri ve dijital dolandırıcılık gibi alanlar, teşkilatın çalışma sahasını genişletti.

Gelişen teknolojiyle birlikte kamera sistemleri, veri analiz merkezleri, yapay zekâ destekli uygulamalar ve dijital takip mekanizmaları, polis teşkilatının en önemli araçları arasında yer almaya başladı. Ancak tüm bu dönüşüme rağmen değişmeyen en önemli unsur, insan faktörü oldu. Polis, her zaman sahada, vatandaşla doğrudan temas kuran ve anlık kararlar alabilen bir yapı olarak varlığını sürdürdü.

TÜM BİRİMLERİYLE DEV BİR YAPI

Türk Polis Teşkilatı bugün; asayişten terörle mücadeleye, trafik denetiminden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye, siber suçlardan narkotik birimlerine kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

Özel harekât ekipleri yüksek riskli operasyonlarda görev alırken, toplum destekli polislik birimleri vatandaşla doğrudan iletişim kurarak suçun önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Trafik ekipleri şehir içi düzeni sağlarken, kriminal laboratuvarlar olayların bilimsel boyutunu aydınlatıyor. Narkotik birimleri uyuşturucu ile mücadelede aktif rol oynarken, siber suç ekipleri dijital dünyanın görünmeyen risklerine karşı çalışıyor. Bu çok katmanlı yapı, teşkilatın yalnızca bugünü değil, geleceği de planlayan bir sistem üzerine kurulu olduğunu gösteriyor.

ANKARA’DA GÜVENPARK BULUŞMASI: HALKLA OMUZ OMUZA

Polis Haftası’nın 181. yılı kapsamında Ankara’da gerçekleştirilen etkinlikler ise bu köklü yapının en canlı yansımalarından biri oldu. Başkentin en işlek noktalarından Kızılay Güvenpark, gün boyunca polis-vatandaş buluşmasına ev sahipliği yaptı.

