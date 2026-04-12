Kent merkezinde kısa süreli ancak etkili olan dolu yağışı, yaklaşık 5 dakika sürdü. Yağışın ardından park halindeki araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

Dolu sonrası etkisini artıran sağanak nedeniyle özellikle Ankara Caddesi ve Terme Caddesi başta olmak üzere bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Yağış sadece kent merkeziyle sınırlı kalmadı. Kaman, Boztepe ve Mucur ilçelerinde de dolu ve sağanak etkili oldu.

Sağanak yağışın ardından bazı tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, üreticilerin olası zarar konusunda endişe yaşadığı öğrenildi.