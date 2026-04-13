Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il başkanları, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasına ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye’de seçilmiş siyasetçilerin yargı süreçleri üzerinden hedef alındığı ve demokratik alanın daraltıldığı öne sürüldü.

CHP’li il başkanları, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonrasında siyasi iktidarın parti yöneticileri ve belediye başkanlarına yönelik adımlar attığını iddia etti. Açıklamada, bu süreçlerin siyasi nitelik taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Metinde, daha önce yaşanan bazı soruşturma ve tutuklamalara da atıf yapılarak, söz konusu dosyaların “delil yetersizliği” ve “siyasi müdahale” iddialarıyla yürütüldüğü ileri sürüldü. Özellikle İzmir’deki bazı yargı süreçleri örnek gösterilerek benzer uygulamaların farklı illerde de yaşandığı savunuldu.

Ümit Erkol’un gözaltı ve tutuklama sürecine ilişkin uygulamaların eleştirildiği açıklamada, sürecin hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi. CHP il başkanları, tutuklamaların “siyasi nitelikli” olduğu yönündeki görüşlerini yineledi.

Açıklamada ayrıca, partinin kurumsal yapısı ve yöneticilerinin hedef alındığı iddia edilerek, yargının siyasi amaçlarla kullanıldığına yönelik eleştiriler de yer aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları, söz konusu sürece karşı hem hukuki hem de siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.