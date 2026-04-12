Kent genelinde günler süren yağmurun ardından havanın açmasını fırsat bilenler, sahil kesimlerinde yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sahile gelen vatandaşlar, özellikle Samandağ sahilinde yürüyüş yaparak güzel havanın keyfini çıkardı. Aileler çocuklarıyla oyun oynarken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri sandalyelerle sahil kenarında oturup sohbet etti.

Özellikle plajlar ve kamelya alanlarında gün boyunca hareketlilik gözlenirken, sahil hattı hafta sonu yoğunluğuna sahne oldu.

Ailesiyle birlikte sahile gelen Tuncay Kalaoğulları ise, “Son iki haftadır yağmur yağıyordu. Bugün hava güzel, çocuklarla birlikte dışarı çıkıp değerlendirmek istedik. Şimdi güzel havanın tadını çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.