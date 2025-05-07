Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye-Özbekistan Ortak Daimi Komisyonu 1'inci Toplantısı ve Eylem Planı İmza Töreni'ne katılmak için Özbekistan'a gitti.

"Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımlarımızı istişare ettik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: “Güçlü ortak tarih ve kültürel bağlarımız olan Özbekistan’dayız. Özbekistan Ali Meclis Senato Başkanı Sayın Narbaeva Tanzila Kamalovna ile önümüzdeki dönemde istihdam ve sosyal güvenlik alanları başta olmak üzere kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek adımlarımızı istişare ettik. Nazik kabulleri ve kıymetli ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ediyorum”dedi