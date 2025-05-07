Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de çocukları ve gençleri dijital dünyanın tehditlerinden korumak ve onları bilinçli birer dijital vatandaş olarak yetiştirmek için kararlı adımlar attıklarını açıkladı.

TikTok Yetkilisiyle Kritik Görüşme

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Görüşmede sosyal medya alanındaki mevcut uygulamalar, platform sorumlulukları ve çocukların dijital güvenliği kapsamlı biçimde ele alındı.

Sosyal Medyada Yaş Sınırı ve Platform Sorumluluğu Masada

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Uraloğlu, “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve işbirliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık.” dedi.

Dijital Risklere Karşı Mücadele Sürüyor

Dijital dünyada çocuk ve gençleri bekleyen tehlikelere dikkat çeken Bakan Uraloğlu, çevrim içi taciz, siber zorbalık ve zararlı içeriklerin en büyük riskler arasında yer aldığını vurguladı. Uraloğlu, “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri.” dedi.

Yaşa Göre Kademeli Sosyal Medya Düzenlemesi Yolda

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, 16 yaş altı gençlerin sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerinde durduklarını belirtti. “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz.” diyen Uraloğlu, bu düzenlemelerle dijital platformların denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini ve içerik sorumluluğunun artırılacağını kaydetti.