DİSK/Genel-İş Sendikası’na bağlı İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler adına açıklama yapan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, işçilerin sabrının tükendiğini belirtti. Yılmaz, "Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde 28 Mayıs saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasını başlatacağız" dedi.

Söz Verildi, Ancak Maaşlar Yine Eksik Yattı

Serap Yılmaz, geçtiğimiz ay İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile yapılan toplantıda, maaşların artık eksiksiz yatırılacağına dair söz verildiğini hatırlatarak, "Ancak bu sözler tutulmadı. On binlerce işçi mağdur edildi" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenlere çağrıda bulunan Yılmaz, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

"Grev Anayasal Hakkımızdır"

İşçilerin güvencesizlik içinde yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Yılmaz, daha önce 9 Mayıs olarak planlanan grev ilan tarihinin, yaşanan maaş krizi nedeniyle 7 Mayıs'a çekildiğini duyurdu. Yılmaz, "Bu karar anayasal hakkımızdır" sözleriyle sürecin meşruiyetine dikkat çekti.