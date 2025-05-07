Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergi sisteminin sadeleştirilmesi, tek oranlı yapıya kavuşturulması ve gelir adaletini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılmasının, hem vergi mükelleflerinin yükünü hafifleteceğini hem de kamu gelirlerinde artış sağlayacağını vurguladı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun sosyal medya üzerinden yaptığı vergi reformu çağrısına destek verdi. Baran, Hisarcıklıoğlu'nun mesajlarının iş dünyasının ortak sesi olduğunu ifade etti.

Vergi sisteminde reforma yönelik çağrılarını her platformda dile getirdiklerini belirten Baran, "Yüksek dolaylı vergiler, işletmelerin rekabet gücünü ciddi şekilde zedeliyor. Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gibi yüklerin fazlalığı, vergi adaletine zarar veriyor. Bu sistem, daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalıdır" dedi.

Kayıt dışı ekonominin hâlâ önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kayıt dışı ekonomi, ülke kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri. Kayıtlı işletmeler, kayıt dışı çalışanlarla adil olmayan bir rekabetin içinde. Denetimler ise genellikle kayıtlı mükellef üzerinde yoğunlaşıyor. Bu durum, vergisini düzgün ödeyen işletmelerin moralini bozuyor."

Baran, vergi sisteminin sade, anlaşılır ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturulmasının şart olduğunu vurgulayarak, “Vergi sisteminin yeniden yapılandırılması, hem mükellefin yükünü azaltacak hem de devletin gelir kaynaklarını artıracaktır” ifadelerini kullandı.

Vergi aflarının vergi ahlakını zedelediğini dile getiren Baran, denetim ve af arasında sıkışmış bir sistemin yerine, iş dünyasıyla uyumlu ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması gerektiğini sözlerine ekledi.