Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, dolunun ekili alanlarda ciddi hasara neden olduğunu belirterek, özellikle buğdayda tam kayıp yaşanabileceğini ifade etti. Tayakısı, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için Gayrisafi Milli Hasıla’nın (GSMH) yüzde 1’inin çiftçilere destek olarak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Buğdayda tam kayıp riski, mısırda rekolte düşüşü

Adana’nın Mercin, Hamitbeybucağı, Yalak ve İnceyer bölgelerinde etkili olan dolu, tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu özellikle buğday başaklarında dökülme ve kırılmalara yol açtı.

Mısır tarlalarında ise gövdeler zarar görmezken, yapraklardaki tahribat nedeniyle verimde düşüş bekleniyor. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Tayakısı, “Bu felaket başak döneminde yaşandığı için buğdayda tam kayıptan söz edebiliriz. Mısırda da ciddi yaprak hasarı var, ancak buğdaydaki gibi tam kayıp söz konusu değil” dedi.

Tarım sigortasına dikkat çekildi

Tayakısı, meyve bahçelerinde doluya karşı koruyucu uygulamaların mümkün olduğunu ancak açık arazilerde böyle bir koruma yönteminin bulunmadığını söyledi. “Tarım adeta üstü açık bir fabrika gibidir” diyen Tayakısı, doğal afetlerin tarım üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek şunları söyledi: “TARSİM sigortası yaptıran üreticilerin zararları bir miktar karşılanacak. Bizim beklentimiz TARSİM’in gerçek zarar oranlarını tespit ederek çiftçiye kesinti yapmadan destek vermesidir.”

Devlet desteği çağrısı

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi için devlet desteğinin artırılması gerektiğini belirtti. “Üretim olmazsa hayat devam etmez” diyen Tayakısı, anayasal güvence altındaki Tarım Kanunu’nun 21’inci maddesine dikkat çekerek, “GSMH’nin yüzde 1’inin çiftçilere verilmesi gerekiyor. Bu desteğin hayata geçirilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.