Adana'da cayrokopter düştü olay yerine ekipler sevk edildi.

Adana’nın Sarıçam ilçesinde jandarmaya ait bir cayrokopter, henüz bilinmeyen bir nedenle sert iniş yaptı. Olayda pilot ve teknisyenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Saat 11.00 sıralarında Mustafalar Mahallesi’nde yaşanan olayda, görev uçuşu gerçekleştiren jandarma cayrokopteri, kontrol dışı şekilde araziye sert iniş yaptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cayrokopterde bulunan pilot ve teknisyen kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Her iki jandarma personeli, sağlık kontrolleri amacıyla ambulansa alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cayrokopter Nedir?

Cayrokopter, havacılıkta helikopter ile uçağın özelliklerini bir araya getiren, küçük ve hafif yapısıyla dikkat çeken bir hava aracıdır. Otogiro ya da otojir olarak da bilinen bu araç, temel olarak serbest dönen bir ana rotor ve motorla çalışan bir itici pervaneden oluşur. Ancak helikopterden farklı olarak cayrokopterin rotoru motorla çalışmaz; ileri doğru hareket ettiğinde, hava akımının etkisiyle rotor kendi kendine dönmeye başlar. Bu prensip "otorotasyon" olarak adlandırılır ve cayrokopterin havada kalmasını sağlar.

Cayrokopterler genellikle kısa mesafelerde kalkış yapabilme yetenekleriyle bilinirler, fakat helikopterler gibi dikey kalkış veya havada sabit durma özellikleri yoktur. Yine de düşük hızlarda güvenli uçuş imkânı sundukları için birçok farklı alanda kullanılırlar. Tarımsal ilaçlamadan orman yangını gözlemine, trafik kontrolünden sınır gözetimine kadar birçok görevde tercih edilebilirler.

Aynı zamanda kişisel uçuşlar, hobi amaçlı kullanım ve uçuş eğitimlerinde de yaygın olarak kullanılırlar. Fotoğrafçılık, videografi ve keşif görevlerinde ise düşük maliyetli ve manevra kabiliyeti yüksek bir alternatif sunarlar. Gelişen teknolojilerle birlikte, cayrokopterler arama-kurtarma çalışmalarında da keşif aracı olarak önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır.