Aydın'ın Söke ilçesinde, yol kenarındaki çöpleri toplamak için çöp kamyonundan inen temizlik görevlisi Mehmet Öz’e (58) yoldan geçen başka bir kamyon çarptı.

Öz’ün hayatını kaybettiği kazanın ardından kamyonunu olay yerinde bırakıp kaçan şoförün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Kaza, saat 17.00 sıralarından Aydın-Söke kara yolu üzerindeki bir çimento fabrikası önündeki tali yolda gerçekleşti. Söke Belediyesi'ne ait çöp kamyonunda görevli olan temizlik işçisi Mehmet Öz, yol kenarındaki çöpleri almak için aracından indi.

Öz'e bu sırada sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 09 EKG 946 plakalı kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde temizlik işçisi Öz’ün hayatını kaybettiği bildirildi. Öz'ün cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde bulunan morga kaldırıldı.

Jandarma, kazanın ardından kamyonu olay yerinde terk edip, yaya olarak kaçan kamyon şoförünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.