Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonun TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyon şoförü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.20 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre; A.Ç'nin idaresindeki 34 BCF 070 plakalı hafriyat kamyonu, aynı istikamette ilerleyen Yakup Erat'ın kullandığı 34 SH 0064 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi çağrıldı. İtfaiye ekipleri, kamyon şoförü A.Ç.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine emanet etti

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı şoför A.Ç., ağır yaralı olarak en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle iki şeridi kapalı olan otoyolda trafik güvenliğini sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından kumlanarak temizlenen yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.