Hepimiz hayatımız boyunca bazı bilgileri doğru bildiğimizi varsaymışızdır. Ancak tarih, bilim ve kültürel alışkanlıklar üzerine yapılan araştırmalar, pek çok yaygın bilginin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Bu bilgiler, çoğu zaman küçük bir hatadan, şehir efsanesinden veya basitleştirilmiş anlatımdan kaynaklanıyor. İşte doğruyu öğrenince şaşıracağınız 15 yaygın yanlış bilgi ve doğruları..

1. Vikingler Kasklarında Boynuz Taşımıyorlardı

Yanlış bilinen bir mit, Vikinglerin savaş kasklarında boynuz taşıdığıdır. Aslında arkeolojik bulgular, Viking kasklarının düz ve işlevsel olduğunu gösteriyor.

2. Einstein Sadece Matematikte Başarısız Değildi

Albert Einstein’in okul yıllarında matematikten başarısız olduğu efsanesi yanlıştır. Einstein çocuklukta oldukça başarılı bir matematik öğrencisiydi.

3. İnsan Beyni %10 Kullanılmaz Efsanesi

Beynimizin yalnızca %10’unu kullandığımızı söyleyen eski bir şehir efsanesi vardır. Nörolojik çalışmalar, tüm beynin farklı zamanlarda aktif olduğunu kanıtladı.

4. Altıncı His Gerçekte Nörolojik Tepkilere Dayanıyor

“Altıncı his” veya telepati yeteneği hakkında yaygın inanışlar vardır. Ancak bu hisler çoğunlukla bilinçaltı ipuçlarına ve hızlı çevresel değerlendirmelere dayanır.

5. Yarasalar Kör Değildir

Yarasaların kör olduğu doğru bilinen bir yanlıştır. Çoğu yarasa, gözleriyle görür ve ek olarak ekolokasyon kullanarak yön bulur.

6. Şeker Çocukları Hiperaktif Yapmaz

Herkes şekerin çocuklarda hiperaktivite yarattığını düşünür. Araştırmalar, şekerin davranış üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koyuyor.

7. Napolyon Kısa Değildi

Napolyon’un kısa olduğu efsanesi yaygındır. O dönemin ortalama boyuna göre Napolyon aslında normal boydaydı; mit Fransız ve İngiliz ölçü birimi farklılıklarından kaynaklanıyor.

8. Değnekler ve Teleskoplar Galileo’ya Ait

Halk arasında “teleskopu bulan Galileo” yaygındır. Ancak teleskop, Galileo’dan önce Hollandalı gözlükçüler tarafından icat edilmiştir; Galileo geliştirmiş ve astronomide kullanmıştır.

9. Su, Kaynamadan Buharlaşabilir

Halk arasında suyun sadece kaynayınca buharlaşacağı sanılır. Ancak su, düşük sıcaklıklarda da yavaş yavaş buharlaşır.

10. Kenevir Bitkisi Tek Başına Uyuşturucu Etkili Değildir

Kenevirin tıbbi ve endüstriyel kullanımına dair yanlış bilgiler yaygındır. THC içermezse bitki sadece lif kaynağıdır ve uyuşturucu etkisi yoktur.

11. Solomon’un Tapınağı Hakkındaki Efsaneler

Bazı kaynaklar, tapınağın ihtişamı ve büyüklüğü konusunda abartılı bilgiler sunar. Arkeolojik çalışmalar, efsanelerde anlatıldığı kadar büyük olmadığını ortaya koydu.

12. Kan Grubunuz Karakterinizi Belirlemez

Popüler inanış, kan grubunun kişilik özelliklerini etkilediğini söyler. Bilimsel çalışmalar, böyle bir ilişkinin olmadığını göstermiştir.

13. İnsanlar Sadece Beş Duyuya Sahip Değildir

Görme, işitme, tat, koku ve dokunma dışındaki duyular (denge, sıcaklık algısı gibi) da mevcuttur. Çoğu kaynak bu duyuları göz ardı eder.

14. Şimşek Önce Gök Gürültüsü Gelmez

“Gök gürültüsünden önce şimşek görülür” ifadesi yanlıştır. Aslında şimşek ışığı çok hızlı, ses yavaş ilerler; gözümüz algılar ama zaman farkı hissedilmeyebilir.

15. İnsanlar Zihinsel Olarak Sol veya Sağ Beyinli Değildir

Popüler inanış, kişilik tiplerinin tamamen sol veya sağ beyinle ilişkili olduğunu söyler. Nörobilim, beynin her iki yarım küresinin de karmaşık işlevler için kullanıldığını gösterir.

