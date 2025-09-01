Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda meydana geldi. İddiaya göre, orman yakınında bulunan bir besihanenin etrafındaki kuru otlar 3 şahıs tarafından yakılarak temizlenmek istendi. Bu esnada alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın daha da büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderilirken yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlere havadan 3 helikopter karadan ise arazözlerle müdahale etti. Mahallede yaşayan vatandaşlar da traktörlerine bağladıkları tankerlerle arazözlere su takviyesinde bulundu. Yangın ekiplerin müdahalesi neticesinde 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam edyor, başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede 3 kişinin yangının ilk çıktığı noktada bulunan besihanede kuru otları yakarak temizlemeye çalışıtıkları esnada , orman yangınına neden oldukları iddia edildi. Orman yangınıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA