Olay, saat 18.00 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında yaşandı. İki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Cüneyt Akkanat, serinlemek amacıyla Köprüçay Irmağı’na girdi. Bir süre sonra Akkanat’ın suda çırpındığını görenler yardımcı olmak istedi fakat başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderilirken piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa girip Akkanat’ı karaya çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra genci Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Akkanat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akkanat'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Zabıta memuru Ahmet Seçim, “İhbar üzerine olay yerine geldik. Daha önce dalış tecrübemiz ve bölgeye hakim olduğumuz olduğu için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Boğulmak üzere olan kişiyi sudan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim ettik” diye konuştu. Cüneyt Akkanat’ın pastacılık yaptığı aktarıldı.