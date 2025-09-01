Tekirdağ'da, yeni av sezonun başlamasıyla birlikte balıkçılar, havai fişek gösterileri ve dualar eşliğinde 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Tekirdağ'da yeni av sezonunda, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören yapıldı. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, balıkçılar ve aileleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sezonun bütün balıkçılar için bereketli ve hayırlı olmasını diledi. Kumbağ Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özer Bilge ise bol ürünlü bir sezon temenni etti.

Duaların edilmesinin ardından aileleriyle vedalaşan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyip denize açıldı. Teknelerin denize açılması sırasında havai fişek gösterileri düzenlendi.